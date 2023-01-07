Вечернее платье принцессы Дианы выставят на аукцион

Вечернее платье, принадлежавшее принцессе Диане, было выставлено на торги аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бальное платье леди Дианы было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году и в этот выставляется на торги из частной коллекции.

Согласно информации на сайте Sotheby's, наряд принцессы оценивается экспертами в $80-120 тыс. Торги состоятся 23 января.

Ранее стало известно, что написанная от руки записка от принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри была продана на аукционе за £18 тыс. В записке принцесса Диана поблагодарила сержанта лондонской полиции Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма. Принцы, которым на тот момент было семь и четыре года, добавили внизу свои имена.