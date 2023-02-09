Миграцию первых людей в Америку связали с изменением климата

Ученые Университета штата Орегон определили два временных интервала, когда изменение климата позволило древним людям мигрировать из Азии в Северную Америку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали керны (цилиндрические пробы отложений), собранные в северо-восточной части Тихого океана, а также провели моделирование океанических условий. Оказалось, что в конце последней ледниковой эпохи дважды наступал период, когда наблюдалось сочетание зимнего ледяного покрова и безледных летних условий. Это способствовало миграции людей дальше на юг.

Керны отложений, собранные в заливе Аляска, содержали молекулярные следы водорослей, которые росли вокруг морского льда вдоль береговой линии. В два периода - от 22 тысяч до 24,5 тысячи лет назад и от 14,8 тысячи до 16,4 тысячи лет назад - морской лед присутствовал зимой, в то время как летний период становился все более теплым. Это, вероятно, давало ранним американцам возможность путешествовать вдоль побережья.

Полученные данные согласуются с растущим количеством свидетельств того, что наиболее вероятным путем для первых американцев был тихоокеанский прибрежный маршрут, который использовался до того, как большие ледяные щиты, покрывающие большую часть современной Канады и части США, начали отступать.