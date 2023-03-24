Астероид - «убийца городов» пролетит между Землей и Луной

25 марта между Землей и Луной пролетит крупный астероид. Его размер оценивается в 40-90 метров. Астероид достаточно велик, чтобы в случае столкновения уничтожить целый мегаполис, поэтому астрономы неофициально назвали его "убийца городов".

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Guardian.

Астероид впервые заметили месяц назад и присвоили научное обозначение 2023 DZ2.

Ученые NASA рассчитали его траекторию и заключили, что он совершенно безопасен для Земли и для Луны. Но такие крупные объекты оказываются так близко от нашей планеты не чаще, чем раз в десятилетие, поэтому событие представляет большой интерес для ученых.

Так, "убийца городов" пролетит на расстоянии 515 000 км от Луны. Затем он минует Землю на расстоянии 168 000 километров, двигаясь в небе над Индийским океаном со скоростью около 28 000 км/час.

Астероид можно будет рассмотреть в небольшие телескопы или даже в бинокль. Ученые намерены провести наблюдения за космическим объектам. Возвращение 2023 DZ2 к Земле ожидается в 2026 году.