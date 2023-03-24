На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, одна из сильнейших за последние несколько лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.

Буря началась 23 марта и днем 24 марта достигла уровня G3 (всего выделяют 5 уровней G1 - G5). При буре такой силы возможно возникновение не только помех для радиосвязи, но и ложные срабатывания предохранителей энергосистем, а также частичный выход из строя масляных трансформаторов. Опасность грозит и некоторым космическим аппаратам, в связи с чем при необходимости специалисты корректируют их орбиты.

В течение марта ученые зафиксировали на Солнце десятки вспышек разного класса мощности и продолжительности, часть из которых сопровождалась выбросами в сторону нашей планеты.