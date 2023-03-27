https://news.day.az/unusual/1550025.html На Земле произойдут солнечное затмение и звездопад
На Земле произойдут солнечное затмение и звездопад
20 апреля с 06:37 и до 10:59 по бакинскому времени будет происходить затмение Солнца с максимальной фазой 1,0132. Оно будет гибридным кольцеобразно-полным, то есть менять свой внешний вид по мере движения тени Луны по поверхности Земли, сообщается на сайте Московского планетария, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Наблюдать затмение смогут жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин, а также те, кто будут находиться в акваториях Индийского и Тихого океанов.
22 апреля ожидается максимум метеорного потока Лириды. Количество метеоров в час во время звездопада будет достигать 18, рассказали в планетарии.
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