На Земле произойдут солнечное затмение и звездопад

20 апреля с 06:37 и до 10:59 по бакинскому времени будет происходить затмение Солнца с максимальной фазой 1,0132. Оно будет гибридным кольцеобразно-полным, то есть менять свой внешний вид по мере движения тени Луны по поверхности Земли, сообщается на сайте Московского планетария, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Наблюдать затмение смогут жители Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии и Филиппин, а также те, кто будут находиться в акваториях Индийского и Тихого океанов.

22 апреля ожидается максимум метеорного потока Лириды. Количество метеоров в час во время звездопада будет достигать 18, рассказали в планетарии.