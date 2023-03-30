На Земле произойдет сильная магнитная буря

Ученые обнаружили на Солнце новую гигантскую дыру. Она больше Земли в 20 раз. Огромное черное жерло высвобождает солнечные ветры. Специалисты прогнозируют, что они обрушатся на планету уже завтра, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Поток плазмы движется со скоростью 2,9 миллиона километров в час. Солнечный ветер достигнет Земли 31 марта либо 1 апреля. Он спровоцирует магнитную бурю.

Метеозависимым людям стоит заранее подготовиться к сильнейшей магнитной буре. Солнечный ветер также может вывести из строя спутники и другие устройства. А вот для любителей наблюдать за северными сиянием это хорошие новости. Вероятность увидеть редкое природное явление будет максимально высока.