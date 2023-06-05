В Швеции обнаружили десятки наскальных рисунков бронзового века

Ученые открыли тайны квилльских петроглифов и пролили свет на художественное самовыражение и культуру мореходства Скандинавии из-за сложных резных изображений кораблей, лошадей и людей.

Группа ученых, проводившая исследования в окрестностях Танума, расположенного в провинции Бохуслен на западном побережье Швеции, была удивлена, когда наткнулась на коллекцию из примерно 40 петроглифов, отчеканенных на гладкой поверхности скалистого склона холма. На этом конкретном участке скалы, длиной примерно 15 метров, высечено несколько чрезвычайно больших фигур, в частности, корабль длиной почти в два метра и стилизованную человеческую фигуру высотой примерно один метр, пишет Ancient Origins.

Расположенный в отдаленном приходе Квилл, этот склон холма, который теперь известен как петроглифы Квилла, демонстрировал поразительный ассортимент изображений. Примечательно, что эти находки находились недалеко от замечательных петроглифов Танума, которые занимают 51 гектар скалистого плато и включают в себя более 600 отдельных панелей, украшенных в общей сложности тысячами изображений, сообщает Day.Az со ссылкой на материалы зарубежных СМИ.

Названые "Плавающими петроглифами древней Швеции", эти произведения искусства оставались скрытыми до недавнего времени, поскольку склон холма, на котором они находились, был полностью покрыт толстым слоем мха.

Этот естественный камуфляж делал петроглифы невидимыми, не оставляя ни малейшего намека на то, что скалистый склон с относительно крутым уклоном мог послужить холстом для художника древности.

Однако во время исследования земли, прилегающей к склону, группа археологов из Фонда документации наскальных рисунков Бохуслана заметила слабые белые следы, проглядывающие сквозь слой мха в одном месте. Раскопав дальше, они обнаружили изображение длинного корабля, искусно высеченного на поверхности скалы. Хотя внешний слой породы имел серый оттенок, нижний слой был белого цвета, что придавало кораблю особый вид.

Постепенно удаляя все больше мха, исследователи обнаружили целую череду дополнительных резных изображений, расположенных линейно. В целом, они выявили около 40 отдельных рисунков, расположенных в последовательности, напоминающих повествование. Среди петроглифов было 13 кораблей, девять лошадей, семь людей и четыре колесницы, что свидетельствует об исследовании и путешествиях резчиков.

Скандинавский регион может похвастаться самой большой концентрацией произведений искусства бронзового века на всем европейском континенте. На сегодня выявлено более 30 000 памятников, на которых изображены характерные резьба и рисунки фигур людей и животных, абстрактные фигуры, а также изображения кораблей, колесниц и других значимых изобретений.

В период, когда были созданы петроглифы Квилла, скандинавские художники были исключительно трудолюбивы и продуктивны. Эти люди с богатым воображением оставались активными на протяжении всей второй половины первого тысячелетия до нашей эры, после чего традиция постепенно сошла на нет.

Эта недавняя находка свидетельствует о том, что еще множество скандинавских петроглифов ждут своего часа. Скрытые среди мха, почвы или лесов, эти загадочные произведения искусства могут быть спрятаны во множестве мест, жаждущих раскрыть свои секреты.