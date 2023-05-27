Землетрясение на Марсе позволит ученым получить новые данные о строении планеты

Сейсмологи изучают мощное землетрясение на Марсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, магнитуда составила 4,6. Волны прошли по всей планете. Ученые хотят получить новые данные о строении Марса. Установлено, что внешняя кора планеты толще земной и составляет от 42 до 56 км. Наблюдения позволят определить, где расположить будущую пилотируемую станцию.