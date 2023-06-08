Установлен город с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире из-за пожаров в Канаде. Об этом говорят данные международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На момент написания новости Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге, обогнав столицу Тель-Авив в Израиле и Детройт. Сейчас индекс качества воздуха в Нью-Йорке составляет 185, в Тель-Авиве - 157, в Детройте - 154.

Накануне город накрыло дымом от пожаров, которые бушуют в Канаде. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс тогда призвал жителей поменьше выходить на улицы. Глава департамента здравоохранения Ашвин Васан сообщал, что уровень загрязнения воздуха поднялся до рекордных показателей с 1960-х годов.