Женщина, брошенная матерью в младенчестве, нашла брата и сестру спустя 54 года

54-летняя Кэролайн Харрис-Грей из Великобритании, брошенная матерью в младенчестве, воссоединилась с братом и сестрой спустя полвека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом написало издание Daily Mirror.

Женщина выросла в приемной семье и узнала об этом в подростковом возрасте. Приемные родители рассказали Харрис-Грей, что ее нашли в ящике из-под фруктов в больнице, когда ей было всего 10 дней. Новорожденную девочку отправили в детский дом, откуда позже ее забрали приемные родители. Харрис-Грей обрела новый дом в британском городе Поттерс-Бар, графство Хартфордшир. Она прожила в приемной семье до 17 лет, в возрасте 23 лет вышла замуж за продавца автомобилей Дина, а через три года у нее родился сын Люк.

По словам Харрис-Грей, она захотела отыскать своих биологических родителей и родственников после рождения собственного ребенка. По ее словам, она долгое время откладывала поиски, так как не хотела расстраивать приемную семью. "Не хотелось, чтобы родители подумали, что я не благодарна им за ту любовь и заботу, которые они мне дали. Я не хотела причинить им боль", - рассказывает женщина.

Семь лет назад Харрис-Грей решила все же начать поиски и обратилась в телевизионную программу Long Lost Family, которая помогает своим героям найти близких родственников и воссоединиться с ними после долгих лет разлуки. Ее сотрудникам удалось найти в газете 1968 года заметку с заголовком: "Девочка брошена в больнице".

"Я думала, что меня оставили голой в коробке. Но в газете было написано, что я была одета в белый подъюбник, платье, шаль и кардиган с зелеными вязаными пинетками. Я разрыдалась. Меня не выбросили как мусор. Мама одевала меня с любовью. И то, что мне было две недели от роду, говорило о том, что она старалась. Она, должно быть, любила меня",- сказала Харрис-Грей.

Вскоре команда Long Lost Family выяснила судьбу родного отца женщины. Оказалось, что он ушел из жизни в 2009 году в возрасте 64 лет. В ходе дальнейших поисков выяснилось, что у женщины есть брат, 55-летний актер Пол, и сестра, 53-летняя художница Тина. И тот, и другая хотели с ней встретиться.

По словам Харрис-Грей, она сразу почувствовала связь с братом и сестрой, когда с ними встретилась. "У нас был одинаковый юмор. Было ощущение, что я знаю их целую вечность", - вспоминает она. Теперь она регулярно общается с Полом и Тиной. В сентябре женщина планирует устроить вечеринку, чтобы ее приемная мать смогла познакомиться со своими новыми родственниками.

Отмечается, что найти биологическую мать Харрис-Грей так и не удалось. "Возможно, она увидит программу, но если не захочет объявиться, я ее пойму. Встреча с ней была бы вишенкой на торте. Но я очень рада уже тому, что встретила своих брата и сестру и узнала о своем родном отце", - утверждает женщина.