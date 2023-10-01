В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином

Команда международных археологов из Египта, Германии и Австрии нашла в центральной части Египта кувшины с вином, возраст которых насчитывает около 5000 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Министерство туризма и древностей страны.

Как уточняется, раскопки происходили в провинции Сохаг в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе возле гробницы царицы Мернейт из Первой династии. Исследовательская группа раскопала сотни запечатанных сосудов с остатками вина. Артефакты отличались большим размером и хорошей сохранностью. Также была найдена погребальная мебель.