https://news.day.az/unusual/1602888.html В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином
В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином
Команда международных археологов из Египта, Германии и Австрии нашла в центральной части Египта кувшины с вином, возраст которых насчитывает около 5000 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Министерство туризма и древностей страны.
Как уточняется, раскопки происходили в провинции Сохаг в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе возле гробницы царицы Мернейт из Первой династии. Исследовательская группа раскопала сотни запечатанных сосудов с остатками вина. Артефакты отличались большим размером и хорошей сохранностью. Также была найдена погребальная мебель.
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