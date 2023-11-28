Астрономы обнаружили десятки новых радиогалактик

Астрономы сообщают об открытии 63 новых гигантских радиогалактик в рамках обзора FIRST. Результаты подробно описаны в статье, опубликованной 15 ноября на сервере предварительной печати arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Гигантские радиогалактики (GRG) - это радиогалактики с общей прогнозируемой линейной длиной, превышающей по меньшей мере 2,3 миллиона световых лет.

Многие GRG представляют собой двухлопастные радиогалактики, которые являются двойными радиоисточниками.

Команда астрономов во главе с Сореном Рамдани из Университета Висконсин-Мэдисон решила провести анализ, чтобы найти ранее необнаруженные GRG. Исследователи использовали алгоритм DRAGNhunter для идентификации двухлопастных радиогалактик в данных FIRST и изучили обнаруженные источники.

В результате команда Рамдхани первоначально идентифицировала 80 гигантских радиогалактик в наборе данных FIRST. Оказалось, что 17 из обнаруженных GRG не являются новыми открытиями.

Обнаруженные GRG имеют красные смещения между 0,51 и 1,32. Только шесть галактик из выборки имеют спектроскопические красные смещения, в то время как остальные 57 имеют оценочные фотометрические красные смещения. GRG с наибольшим красным смещением получила обозначение DELS J225125.27-025451.8.

Самая крупная GRG, о которой сообщалось в исследовании, получила обозначение DELS J093016.68+114241.4. Ее прогнозируемый линейный размер составляет почти 4 миллиона световых лет. Красное смещении этой галактики находится на уровне 1,14. Самая маленькая из галактик, DELS J234027.85+003057.4, с красным смещением 1,01, имеет прогнозируемый линейный размер 2,3 миллиона световых лет.

Исследование также показало, что новые GRG имеют яркость 1,4 ГГц в диапазоне от 25,34 до 27,09 Вт/Гц. Плотность потока этих галактик рассеяна, и было измерено, что она составляет от 7,14 до 337,85 mJy.

Необходимы дальнейшие исследования обнаруженных GRG, чтобы пролить больше света на их свойства.

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