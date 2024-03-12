Женщина заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, женщина заявила, что не знает, стоит ли ей вызвать супруга на откровенный разговор.

По словам автора публикации, обычно ее супруг просыпается в четыре часа утра и готовится к работе. Недавно, когда у ее мужа был день рождения, она заглянула в его телефон, пока он утром принимал душ перед работой. "Я услышала, что его телефон дважды завибрировал, и увидела сообщения от Кэролайн - дочки наших соседей. Там было три сообщения. Одно, старое - "Спокойной ночи", а другие два были новыми - "С днем рождения" и эмодзи поцелуя", - раскрыла женщина.

Рассказчица добавила, что дочери соседей 19 лет и она периодически присматривала за их детьми, в связи с чем у мужа есть ее номер телефона. Однако супруг ранее не показывал никаких признаков измены, подчеркнула женщина. Она отметила, что не заметила ничего подозрительного и на вечеринке в честь дня рождения мужа.

"Стоит ли мне найти другие доказательства, прежде чем поговорить с ним? Или же лучше сделать это раньше?" - обратилась автор публикации к пользователям Reddit.

"Значит, она писала ему в районе четырех-пяти часов утра? А стала ли бы она это сделать, если бы не знала, во сколько он просыпается? Извините, но вся эта ситуация подозрительная", "Это чертовски подозрительно. Очевидно, что были и другие сообщения, которые он затем удалил", - заявили комментаторы. Многие из них посоветовали женщине не подавать виду, что она сомневается в верности супруга, и постарается найти другие доказательства возможной измены.