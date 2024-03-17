На побережье Флориды идентифицировали обломки британского военного корабля

Археологи идентифицировали британский военный корабль XVII века, затонувший около 300 лет назад на побережье Флориды, как HMS Tyger. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на заявления представителей национального парка "Драй-Тортугас".

Как сообщила газета, корабль сел на мель в 1742 году у побережья Флориды, из-за чего около 300 членов экипажа высадились на необитаемый остров.

Ученые впервые обнаружили обломки военного корабля в 1993 году, пишет The Telegraph. Предполагается, что Tyger вынесло на риф во время Войны за ухо Дженкинса между Великобританией и Испанией.

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