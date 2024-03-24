На Солнце произошли 13 сильных вспышек

13 сильных вспышек на Солнце произошли 23 марта, 12 из них класса М и одна высшего класса Х.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Согласно данным ИПГ, первая вспышка высшего класса X1.1 продолжительностью 54 минуты произошла 23 марта в 05:33 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен под №3615. Затем в этой же группе пятен зафиксированы в разное время еще 12 вспышек класса М разной силы - от М1.0 в 10:55 до М5.4 в 18:02. Последняя на данный момент вспышка M2.8 продолжительностью 48 минут произошла в 20:51 в рентгеновском диапазоне.

"Дело в том, что мы приближаемся к пику солнечной активности, и такой набор вспышек подряд в один день только подтверждает этот факт", - пояснил ТАСС представитель института.

Как уточнили ТАСС в гелиогеофизической службе, в первой половине 23 марта от вспышки X1.1 было зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов. В течение дня влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднималось до сильного уровня R3 по шкале из пяти показателей, что могло привести к часовым нарушениям низкочастотной радиосвязи и, как следствие, к ошибкам в определении положения кораблей и самолетов, а также большим нарушениям в зоне высокочастотной радиосвязи и потерям радиоконтакта с кораблями и самолетами. В настоящее время по этому показателю на Земле штиль.

В то же время уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек сейчас держится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей. Влияние на биологические объекты отсутствует, при этом могут фиксироваться единичные случаи нарушений в различных системах космических аппаратов и сбои в навигации.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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