Ученые передумали объявлять на Земле новую геологическую эпоху

Международный союз геологических наук (IUGS) - крупнейшее в мире объединение специалистов по геологии - отказался объявлять наступление на Земле новой геологической эпохи под названием "антропоцен". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте научного сообщества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее группа ученых подвела итоги 15-летнего исследования, согласно которому человечество фундаментально изменило нашу планету за счет роста парниковых газов, загрязнения среды различными отходами, уничтожение видов и ядерные испытания.

Все это свидетельствует об окончании предыдущей геологической эпохи голоцена и приходе антропоцена, говорилось в научной работе. Согласно докладу, антропоцен наступил еще в середине XX века с началом первых ядерных испытаний.

Однако официальное решение о провозглашении антропоцена отклонили по результатам голосования членов комитета IUGS 12 голосами против, четырьмя - за, и еще трое воздержались.

В IUGS добавили, что антропоцен останется широко используемым термином для описания человеческого воздействия на системы Земли.

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