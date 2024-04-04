Разгадано влияние облаков-наковален на планету

Находящиеся в тропиках грозовые облака-наковальни нагревают планету гораздо меньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли французские ученые Бретт МакКим, Сандрин Бони и Жан-Луи Дюфрен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их исследование публикует журнал Nature Geoscience.

Такие облака называют наковальнями из-за их внешнего сходства с кузнечным инструментом. Сверху облака располагается плоская поверхность, преобразующаяся в вертикальную колонну.

На глобальную температуру облака влияют двумя способами. Они могут отражать солнечный свет и охлаждать планету. С другой стороны, облака поглощают часть солнечной радиации, таким образом способствуя нагреву Земли. В настоящее время влияние облаков на нагрев планеты является самой большой неопределенностью при составлении прогнозов климатических изменений.

Ученые создали модель, способную предсказать влияние размера площади поверхности облаков-наковален на климат. Выяснилось, что изменения площади влияют на нагрев гораздо слабее, чем считалось ранее. Исследование поможет давать более точные прогнозы изменения климата.

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