Это страна может запретить продажу мобильных телефонов детям до 16 лет

Правительство Риши Сунака рассматривает дополнительные меры по защите британской молодежи от мобильных телефонов после того, как два месяца назад были выпущены рекомендации по их использованию в английских школах. Рекомендации, в частности, предусматривают запрет продажи мобильных телефонов детям до 16 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на популярную британскую газету The Guardian, опрос, проведенный в марте компанией Parentkind среди 2496 родителей детей школьного возраста в Англии, показал, что 58 процентов из них считают, что правительство должно запретить смартфоны для детей младше 16 лет. Кроме того, более 80 процентов родителей заявили, что, по их мнению, смартфоны вредны для детей и молодых людей.

Еще одно исследование More in Common показало, что 64 процентов респондентов считают запрет продажи смартфонов детям до 16 лет "хорошей идеей".

Британская пресса также напоминает, что Риши Сунак уже подготовил план, согласно которому следующему поколению запретят покупать сигареты. Любой, кто родился 1 января 2009 года или после этой даты, то есть каждый, кому исполнилось 14 лет или меньше, не сможет легально покупать сигареты в Англии в течение своей жизни. Премьер-министр выступил с предложением ежегодно повышать возраст, позволяющий англичанам покупать сигареты, на один год, пока это не распространится на все население, однако эту инициативу еще должен одобрить парламент страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!