На Солнце 11 апреля зафиксировали 17 вспышек

Сильная вспышка высокого класса и 16 вспышек среднего класса произошли 11 апреля на Солнце. Ученые отмечают высокую активность звезды, сообщили ТАСС в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

Ученые зафиксировали в рентгеновском диапазоне вспышку класса М5.5, достигшую максимума в 21:06 по бакинскому времени 11 апреля. Также были зарегистрированы 16 вспышек среднего класса С.

Согласно прогнозу ИПГ, 12-13 апреля активность Солнца будет умеренная, но возможны вспышки самого высокого класса X.

В конце марта представитель ИПГ сообщил ТАСС, что приближается максимум активности нашей звезды.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!