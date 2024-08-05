На Солнце зарегистрирована вспышка высочайшего класса

Вспышка высшего класса X зарегистрирована на Солнце в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указано, что вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут была отмечена 5 августа в 13:40 МСК. Она сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/сек).

Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури и нарушения в работе радиосвязи.

В зависимости от мощности излучения солнечные вспышки делятся на пять классов - A, B, C, M и X.

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