В чем особенность автомобиля стоимостью 2,6 миллиона долларов?

Миллионер из Дубая приобрел автомобиль, покрытый краской из алмазного порошка.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Mercedes-AMG G 63, выпущенный под названием "G-Falcon", был разработан польской компанией Carlex Designs, которая специализируется на персональных автомобилях ограниченного выпуска.

На изготовление краски для автомобиля стоимостью 2,6 миллиона долларов было использовано около 2,2 кг алмазного порошка.

G 63 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 570 лошадиных сил. Внедорожник способен разогнаться до 102 км/ч за четыре секунды.

Имя нового владельца "G-Falcon" хранится в секрете.