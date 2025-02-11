Человечеству грозит исчезновение - когда это случится?
Суперкомпьютер World One сделал прогноз относительно конца света. Он считает, что все случится в 2050 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, данное заключение суперкомпьютер сделал на основе таких факторов, как загрязнение окружающей среды и рождаемости. Согласно прогнозу, если человечество ничего не предпримет, то качество жизни всех людей на Земле снизится уже в 2040 году.
Загрязнение окружающей среды будет настолько серьезным, что приведет к массовой гибели человечества, а численность населения планеты снизится до показателей 1900 года. Отметим, что суперкомпьютер World One был создан в 1973 году.
Это его не первое предсказание относительно будущего человечества. Например, он предсказывал, что в мире начнет снижаться доступность природных ресурсов и жизненно важных минералов.
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