Люди эволюционировали

Американские антропологи обнаружили, что люди продолжают эволюционировать.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание ScienceAlert.

Группа ученых под руководством Синтии Билл из университета Кейс-Вестерн-Резерв пыталась выяснить, почему тибетцы, которые живут высоко в горах и дышат разреженным воздухом, не страдают от нехватки кислорода.

В ходе исследования ученые провели медицинский осмотр 417 жительниц Непала возрастом от 46 до 86 лет, проживших всю жизнь на высоте примерно 3,5 тысячи метров над уровнем моря. У них обнаружилась адаптация, позволяющая клеткам крови переносить больше кислорода и при этом не повышающая сворачиваемость крови. Именно это защищает их от кислородного голодания.

По мнению ученых, адаптация возникла в результате естественного отбора, причем этот процесс продолжается до сих пор. Поскольку при нехватке кислорода трудно выносить и родить здорового ребенка, женщины, хуже приспособленные к жизни в горах, не оставляли потомства - это типичный пример так называемого давления отбора. В результате за несколько поколений в регионе остались только люди с мутациями, которые предотвращают кислородное голодание.