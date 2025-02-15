Астрономы составили крупнейший каталог комет из других звездных систем

Вокруг близлежащих к нам звезд обращается множество крупных экзокомет - ледяных глыб размером от одного километра и больше. Наблюдая фрагменты, оставшиеся после их столкновений, с помощью радиотелескопов ALMA и SMA, астрономы составили крупнейший на сегодня каталог этих объектов передает Day.Az со ссылкой на Naked-science.

Кометы, обнаруженные в других звездных системах, представляют собой крупные ледяные комки, которые постоянно сталкиваются между собой, порождая "облачка", пыль и "гальку". В отличие от сравнительно стабильных малых тел пояса Койпера, расположенного на окраине Солнечной системы, экзокометы могут двигаться по разнообразным орбитам из-за гравитационного влияния своих звезд.

В рамка проекта REASONS международная исследовательская группа под руководством Луки Матра (Luca Matrà) из Тринити-колледжа (Ирландия), рассмотрела 74 звездные системы, охватывающие широкий возрастной диапазон - от светил возрастом в несколько миллионов лет до "солидного" (то есть старше миллиарда лет).

Сделать это удалось с помощью двух крупнейших массивов радиотелескопов: Submillimeter Array (SMA), расположенного на Гавайях (США), и Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в пустыне Атакама (Чили). Дело в том, что на волнах миллиметрового диапазона в холодных областях "видно" космическую пыль и "гальку", которые сильно выделяются на фоне излучения звезды.