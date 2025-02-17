Маск раскрыл правду о живущих в США вампирах

В США живет много вампиров, которые получают социальные пособия.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X рассказал глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск.

Таким образом он прокомментировал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия, среди которых есть не только несколько миллионов человек в возрасте 120-249 лет, но также и один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.

"Согласно базе данных [администрации] социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, [фильм] "Сумерки" реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - написал он.

Один из пользователей X отреагировал на пост Маска, отметив, что герой романа писательницы Стефани Майер "Сумерки" вампир Эдвард Каллен наверняка есть среди получающих пособие. В ответ на это Маск возмутился, что у Каллена нет работы. В DOGE пообещали разобраться в проблеме.