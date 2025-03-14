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Жители Земли стали свидетелями "Кровавой Луны" - ВИДЕО

Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - "Кровавую Луну", когда спутник Земли приобретает насыщенный красный оттенок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это происходит во время полного лунного затмения, когда солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает Луну в красные и оранжевые тона.