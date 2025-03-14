Жители Земли стали свидетелями "Кровавой Луны"

Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - "Кровавую Луну", когда спутник Земли приобретает насыщенный красный оттенок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это происходит во время полного лунного затмения, когда солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает Луну в красные и оранжевые тона. Явление можно было увидеть невооруженным глазом с Земли.