https://news.day.az/unusual/1737027.html Жители Земли стали свидетелями "Кровавой Луны" - ВИДЕО Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - "Кровавую Луну", когда спутник Земли приобретает насыщенный красный оттенок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это происходит во время полного лунного затмения, когда солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает Луну в красные и оранжевые тона.
Жители Земли стали свидетелями "Кровавой Луны" - ВИДЕО
Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - "Кровавую Луну", когда спутник Земли приобретает насыщенный красный оттенок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это происходит во время полного лунного затмения, когда солнечный свет преломляется в атмосфере и окрашивает Луну в красные и оранжевые тона. Явление можно было увидеть невооруженным глазом с Земли.
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