Ученые раскрыли тайну древних ирландских гробниц

Комплекс Бру-на-Бойн в графстве Мит в восточной Ирландии - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Массивные курганы с проходами, так называемые "гробницы с проходом", долгое время считались местом захоронения знатных представителей древнеирландского общества. Однако новая международная команда ученых полностью изменили это представление. Работа опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal (CAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологи изучили ДНК останков, найденных в этих захоронениях. Результаты показали, что гробницы являются сложной системой сезонных собраний, совместных ритуалов и дальних родственных связей, отражающих более коллективную, "сетевую" модель общества.

Оказалось, что большинство людей, похороненных в больших гробницах, таких как Ньюгрейндж, не были близкими родственниками - их родственные связи отстоят на пять и более поколений. Вместе с тем генетический анализ показал: эти люди всё же были более связаны между собой, чем с остальным населением Ирландии того времени, образуя уникальный генетический кластер.

Исследователи объясняют это не социальной изоляцией или кастовостью, а скорее общностью культурных практик и ритуалов. Люди, принимавшие участие в строительстве и обрядах в этих гробницах, скорее всего, чаще вступали в браки между собой - не по приказу, а просто потому, что именно с этими людьми они пересекались во время сезонных встреч и церемоний.

"Мы видим картину кочевых групп, которые регулярно собирались в определенных местах, чтобы почтить умерших, обменяться новостями, заключить союзы и, возможно, завести детей", - объяснили авторы исследования. - "Это формировало плотные, но распределенные по территории сети связей, не основанные на четкой социальной иерархии".

Химический анализ останков подтверждает: люди, похороненные в Ньюгрейндже и аналогичных гробницах, приехали туда из разных регионов Ирландии. Вместе с ними на ритуалы приносили артефакты, пищу и строительные материалы, что подчеркивает значимость этих собраний как центров коллективной жизни и формирования общей идентичности.