Самый ленивый гений конь в мире

Знакомьтесь - это конь по кличке Том и он настоящий лентяй.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стоит кому-то сесть ему на спину - Том тут же падает и начинает "умирать": язык наружу, глаза закатываются, дыхание тяжёлое.

Морковка может временно оживить "труп", но Том не промах - дождётся, пока от него отстанут, и только тогда перекусит.

А если его поймают с едой во рту - начнёт представление заново. Хозяин уже думал, что у коня что-то со здоровьем, но он просто самый ленивый гений в стойле.