https://news.day.az/unusual/1750094.html Самый ленивый гений конь в мире - ВИДЕО Знакомьтесь - это конь по кличке Том и он настоящий лентяй. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стоит кому-то сесть ему на спину - Том тут же падает и начинает "умирать": язык наружу, глаза закатываются, дыхание тяжёлое.
Самый ленивый гений конь в мире - ВИДЕО
Знакомьтесь - это конь по кличке Том и он настоящий лентяй.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стоит кому-то сесть ему на спину - Том тут же падает и начинает "умирать": язык наружу, глаза закатываются, дыхание тяжёлое.
Морковка может временно оживить "труп", но Том не промах - дождётся, пока от него отстанут, и только тогда перекусит.
А если его поймают с едой во рту - начнёт представление заново. Хозяин уже думал, что у коня что-то со здоровьем, но он просто самый ленивый гений в стойле.
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