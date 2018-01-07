Как устроены супермаркеты: хитрости, заставляющие вас покупать - ФОТО

Все вы, наверное, слышали выражение "хитрый маркетинговый ход". Но что оно означает в отношении супермаркетов и прочих крупных магазинов, в которые мы ходим практически каждый день? Супермаркеты и сетевые магазины действительно научились контролировать разум своих потребителей. Как? Сейчас Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru поможет узнаеть об этом поподробней.

1. Они заставляют вас ассоциировать красный цвет со скидками.

Зачастую супермаркеты уже снаружи завешаны рекламой, на которой можно увидеть выделенные цветом скидки. В нашем сознании красный ценник уже давно ассоциируется со снижением цены. Однако стоит быть внимательным: не всегда такие цветные ценники означают более выгодные покупки: цена может быть снижена незначительно или даже порой вообще оставаться неизменной. Но при этом потребитель все равно расположен купить товары с такими ценниками из-за уже сложившейся ассоциации.

2. Они делают тележки слишком большими.

Торговые тележки были изобретены в 1938 году. При этом площадь обычной тележки за последние 40 лет увеличилась вдвое. И почти всегда они гораздо больше, чем "потребительская корзина" среднестатистической семьи. Если мы везем полупустую тележку, то чисто на уровне подсознания у нас возникает желание ее заполнить. В итоге вы покупаете больше еды, чем нужно. Поэтому, если вы ненадолго хотите забежать в магазин, лучше возьмите корзинку. Таким образом вы убьете двух зайцев: сэкономите деньги, а сумка с покупками будет легче.

3. Фрукты и овощи обычно находятся на входе в магазин.

Исследователи протестировали силу воли покупателей. Оказалось, что достаточно дать человеку возможность сначала сделать то, что, по его мнению, "хорошо", чтобы потом он сам начал активно выходить за собственные рамки. Именно поэтому владельцы супермаркетов раскладывают полезные фрукты и овощи прямо у входа: чем больше денег покупатель потратит на полезные продукты, тем больше он накупит вредных продуктов типа пива и чипсов.

4. Они прячут молочные продукты в глубине магазина.

Специалисты по продажам используют массу приемов, чтобы заставить нас купить больше. Годы исследований выработали уловки, которые используются повсеместно и о которых мы даже не догадываемся. Чтобы проиллюстрировать более наглядно, давайте подумаем, почему молоко - продукт, пользующийся наибольшим спросом, - всегда находится в самом дальнем конце супермаркета? И дело не в том, что именно там находятся холодильники, а в том, что от вас хотят, чтобы в поисках молока вы сначала прошли мимо остальных продуктов.

5. Они создают иллюзию того, что их фрукты и овощи свежие.

В большинстве супермаркетов овощи и фрукты в овощном отделе вымыты и начищены до блеска. Более того, часто они сбрызгиваются водой, несмотря на то, что так они будут гнить быстрее. Почему? Да потому, что люди любят все свежее, а в мозгу это связано с блестящей, влажной поверхностью. Кроме того, в супермаркетах специально используются определенные вещества для поддержания аппетитного вида и цвета свежих фруктов и овощей. По факту "свежие" фрукты и овощи, которые вы покупаете в супермаркете, могли месяц до этого находиться на складе, после чего пролежат еще пару дней в вашем холодильнике, прежде чем будут съеденными.

6. Они пытаются привлечь вас цветами.

Как только вы заходите в супермаркет, ваши чувства услаждает запах цветов и красочных плодов в овощном отделе. Это автоматически провоцирует выделение гормона удовольствия допамина, и вы находитесь в приятном предвкушении шопинга. Отсюда до покупки даже не шаг, а полшага. Совет. Нюхайте и наслаждайтесь, но помните о том, что вам на самом деле нужно купить. Вытащите на свет божий свой список покупок и еще раз перечитайте его.

7. Они заставляют вас почувствовать голод.

Во многих супермаркетах кондитерские изделия находятся у входа. Запах свежей выпечки активирует слюнные железы, и вы хотите сразу же купить эту вкуснятину. Кроме того, некоторые супермаркеты устанавливают небольшие прилавки, предлагая покупателям продегустировать тот или иной продукт. Всегда удивляет то количество людей, которые покупают товар только потому, что чувствуют себя обязанными или голодными. Помните, вы ничем никому не обязаны, а чтобы избежать "голодной" покупки, лучше перекусите перед походом в магазин.

8. Они заставляют вас ходить везде.

Такие необходимые продукты, как хлеб, молоко и яйца, разбросаны по всему магазину, чтобы вы походили по нему подольше, по дороге совершая спонтанные необдуманные покупки. Вы уверены, что сами выбираете свой маршрут по супермаркету. На самом же деле специалисты в своей области специально все продумали, чтобы на пути к заветной цели вам встретилось побольше искушений. Поэтому полки с молочными продуктами никогда не располагаются у входа, иначе вы могли бы справиться слишком быстро и уйти без двух десятков нужных мелочей.

9. Они заставляют вас думать, что вы идете быстро, когда на самом деле это не так.

Они выкладывают пол мелкой плиткой в более дорогих отделах, чтобы ваша тележка громче тарахтела. Так вы думаете, что идете быстрее, поэтому подсознательно замедляете ход и проводите больше времени в дорогом отделе.

10. Они выработали формулу "левый-правый".

Большинство супермаркетов работает по так называемому закону правой руки, когда движение посетителей организовано против часовой стрелки. В этом случае покупатель, продвигаясь по магазину, все время поворачивает налево, а его взгляд чаще всего падает на середину правой от него стены. Именно в этом месте располагаются так называемые золотые полки, а на них - либо самые дорогие товары, либо продукты с истекающим сроком годности.

11. Они запутывают нас сложными ценами.

Мы все знаем этот старый трюк: 0,99 всегда кажется гораздо меньше, чем 1,0. Подсознательно копейка вырастает до гигантских размеров экономии, и рука тянется за вожделенной "халявой". В этом же направлении работают жирно перечеркнутые старые цены, написанные зачастую более мелким шрифтом, и выделенные новые. Ваш мозг обрабатывает эту информацию как картинку, а не как арифметическую задачу. И в итоге вы берете ненужную вам вещь, чтобы "сэкономить". Совет. Считайте! Не ленитесь вычитать новую цену из старой. Иногда результат вас поразит своей незначительностью.

12. Они используют ваших детей.

Пожалуй, это неизбежно. Каждому родителю придется пройти некий обряд посвящения: сходить в магазин с ребенком и выдержать все его капризы, просьбы о покупке шоколадок, новых хлопьев, конфеток... И хорошо, если дело обойдется только слезами, но ведь не исключены и настоящие истерики с валянием по полу и дикими криками. Да, детям нелегко даются походы мимо красочных витрин.

13. Они прячут от вас более дешевые товары.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что весь дорогой товар находится на средней полке прилавка, как раз на высоте ваших глаз? Это сделано для того, чтобы вы сначала увидели самый дорогой товар. Далее идет расчет на психологию, чтобы вы решили, что товар на полках, которые находятся выше или ниже, менее качественный (хотя обычно это не так). Сегодня, однако, это место под солнцем завоевывают раскрученные бренды, так как их товары приносят большую прибыль.

14. Они предлагают свои пары товаров.

Все любит пару. Так и в супермаркете. Так называемые сопутствующие товары всегда ставят рядом с основными. Рядом с пивом - чипсы или пакетики с сушеной рыбкой, рядом с печеньем - соки или газированные напитки, рядом с рубашками - галстуки и т.д. Все для того, чтобы вы купили больше.

15. Они продают мясо и рыбу на фоне белых стен.

Мясо и рыба зачастую продаются на белом фоне, чтобы выглядеть свежее. А такие визуальные трюки, как деревянные полки и приятное освещение, заставляют людей тратить больше.

16. Они взывают к вашей алчности.

Кажется, что поток промоутерских акций просто неисчерпаем. Купи один шампунь и второй получи в подарок. Суперсделка! Однако перед тем, как покупать шампунь, подумайте: действительно ли он вам необходим или будет пылиться в течение трех месяцев? Покупая два товара по меньшей цене, вы мало что выигрываете, а вот супермаркет увеличивает оборот продаж. Кроме того, по сниженным ценам обычно продают лежалый или просроченный товар.

17. Они красят стены в теплые тона, чтобы вы задержались в магазине подольше.

Теплые цвета завлекают и заставляют созерцать. Исследования показали, что люди очень долго выбирают, какой фруктовый сок купить, поэтому эти ряды красят в красный цвет.

18. Они ставят музыку, чтобы вы больше тратили.

Музыка также играет не последнюю роль в попытке раскрутить вас на покупки. В следующий раз, когда окажетесь в торговом центре, закройте глаза и прислушайтесь. Вы наверняка услышите мелодичную музыку, которая также является частью стратегии. Под такую музыку мы подсознательно замедляем шаг, останавливаемся подолгу перед прилавками и разглядываем товар. Супермаркеты крутят легкие хиты, улучшающие настроение, для того, чтобы побудить вас совершить импульсную покупку, которой не было в вашем списке.

19. Они располагают полки со всякой мелочовкой у кассы, чтобы вы делали спонтанные покупки.

У кассы можно заметить еще больше товара, который относится к так называемой категории спонтанных покупок. Батончики, дешевые журналы, жвачка, мятные конфеты и газировка... Последний шанс супермаркета заставить вас потратить деньги. Обычно у кассы стоят полки с шоколадками, которые вы, скорее всего, возьмете в качестве награды за долгий шопинг. Рассматривать и выбирать подобные товары вы будете в любом случае - ведь нужно как-то скоротать время в очереди. А на фоне "больших" покупок покупка жвачки или батончика "на дорожку" за полкопейки денег просто не воспринимается нами как таковая.

20. Они привязывают вас к себе с помощью дисконта.

Ну а расплачиваясь на кассе, вы привычно достанете дисконтную карточку. Небольшая скидка накрепко привяжет вас к этому супермаркету. А постоянный клиент - это золотая жила. Ведь вы оставите здесь в следующий раз еще больше денег.