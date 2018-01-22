Вера Брежнева шокировала американцев на парковке - ВИДЕО

Известная певица и ведущая Вера Брежнева спонтанно станцевала в США на подземной парковке Лос-Анджелеса. В рамках спонтанного бесплатного концерта она покружилась под свою песню "Ты мой человек". Видео танца Брежнева выложила в Instagram, где он собрал уже более 2,3 миллиона просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Выступление на парковке длилось всего минуту, однако было совершенно бесплатным, тогда как гонорар за выступление Веры Брежневой в России на вечеринке обойдется в сумму около 45 тысяч евро плюс расходы на транспорт и проживание.

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