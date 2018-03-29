В Баку пройдет красочный Косплей фестиваль Galactic Journey - ВИДЕО

В Holiday Inn Baku 15 апреля пройдет четвертый Косплей фестиваль, который в этом году посвящен космосу и называется Galactic Journey, организованный Azerbaijan Cosplay Convention (AzeCON). Об этом сообщили Trend орагнизаторы, передает Day.Az.

Косплей (от англ. costume play - "костюмированная игра") - процесс воплощения или одевания в различных книжных, кинематографических, игровых персонажей, либо исторических деятелей или социальных классов. А также процесс изготовления таких костюмов и связанное с этим движение. Имеет некоторую связь с ролевым движением (отличие в том, что косплей не предполагает развитие сюжета и характера персонажа, а концентрируется на характерных особенностях, описанных в источнике), а также исторической реконструкцией (требует детального воссоздания исторического прототипа).

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/azecon-the-galactic-journey. Телефон для справок: 055 817 12 39.

Официальные страницы: https://www.facebook.com/AzerbaijanAnimeCommunity/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/events/460192087650591/

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