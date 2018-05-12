Глава "ночной экономики" Тбилиси о спецоперации в клубах города

Форма действия полиции в ходе спецоперации в знаменитых ночных клубах Тбилиси против наркореализаторов неприемлема, заявил руководитель проекта развития "ночной экономики" Тбилиси Серги Гварджаладзе на акции протеста молодежи в центре города, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Акция протеста уже завершилась у парламента Грузии. Туда ночью переместились возмущенные спецоперацией посетители клубов и прибывшие в их поддержку другие молодые люди. И у клубов, и на проспекте Руставели происходили стычки между полицией и протестующими, которые завершились задержаниями. К этому времени, по разным данным, задержаны от 20 до 70 человек.

"Я думаю, что форма действий полиции - очень плохая, неприемлемая, и с очень плохой стороны показывает нашу страну. Такая ситуация вредит стране в целом. Тем более, когда речь идет о сфере, которая заработала имя за последние пять лет, и, я уверен, 90% посетителей (ночных клубов - ред.) являются сторонниками здорового образа жизни. Такое обращение неприемлемо, это проигрышная позиция", - сказал Гварджаладзе.

Он отметил, что пришел на акцию как рядовой гражданин, а не как руководитель проекта развития "ночной экономики".

"Противостояние должно немедленно закончиться. Мы имеем дело с молодыми людьми. Кто-то может устроить любую провокацию. Сейчас единственная цель - чтобы противостояние не произошло. Должна быть свобода слова, но и одна, и вторая сторона должны отказаться от любого проявления насилия - такова моя позиция как гражданина", - отметил Гварджаладзе.

Спецоперация МВД началась в час ночи на основе судебного решения сразу в нескольких клубах, в том числе самом известном ночном клубе "Басcиани" (Bassiani). По данным МВД Грузии, этому предшествовали трехмесячные следственные мероприятия с целью выявления фактов реализации наркотиков в Bassiani и Cafe Gallery. В результате задержали восьмерых обвиняемых в торговле наркотиками.

Позже телеканал Rustavi2 сообщил, что спецоперация прошла в пяти клубах - "Басcиани" (Bassiani), "Галери" (Cafe Gallery), "Хидзе", "Мтквари" и "Рокит". В подтверждение этому она обнародовала фото постановления суда.

Что касается остальных задержаний, они продолжились на улице в ходе стычек неподалеку от клубов, предположительно, за оказание протестующими сопротивления полиции. Среди задержанных оказались владельцы клуба Bassiani Звиад Гелбахиани и Тато Гетия.

Позже уже в ходе акции протеста на Руставели задержали лидера партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе, который намерен баллотироваться в президенты. Его партия поставила одной из своих целей - добиться легализации легких наркотиков в Грузии.

Предшествовал спецоперации ажиотаж из-за нового "клубного наркотика", мефедрона, который, по предварительным данным, стал причиной гибели пятерых молодых людей. А восемь человек менее чем за месяц попали в больницу с интоксикацией. МВД пока не обнародовало результаты экспертизы.

Несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что политика правительства в отношении наркореализаторов будет жесткой, несмотря на планы по смягчению законодательства в отношении потребителей наркотиков.

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