Ночная спецоперация в Тбилиси: новые кадры арестов и столкновений с полицией - ВИДЕО

12 мая 2018 14:25

Спецоперация полиции против торговцев наркотиками в ночных клубах столицы Грузии переросла в стычки с молодежью.

Спецоперация началась в час ночи сразу в пяти клубах - "Басcиани" (Bassiani), "Галери" (Cafe Gallery), "Хидзе", "Мтквари" и "Рокит". В здание клубов неожиданно ворвался спецназ и начал операцию по задержанию наркореализаторов, всех посетителей и персонал вывели на улицу. По данным МВД Грузии, операция проводилась на основании судебного решения, и в ее результате были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками.

Возмущенные посетители этих заведений отказались покидать близлежащую территорию. Более того, к ним присоединились другие молодые люди, узнавшие о спецоперации из соцсетей. Для того чтобы эти люди не смогли вернуться в бары или перекрыть проезжую часть, выстроили кордоны полиции. В это время некоторые протестующие начали кидать в полицейских бутылки и оскорблять.

Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия представляет эксклюзивные видеокадры задержаний ряда лиц и последовавших затем столкновений молодежи с полицией.

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Ночная спецоперация в Тбилиси: кадры арестов и столкновений с полицией

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