Еврокомиссия вводит ответные пошлины на товары из США

Европейская комиссия обнародовала в четверг распоряжение, предусматривающее возможность введения с 20 июня ответных пошлин в размере 25% на импорт ряда товаров из США, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Переговоры по этому вопросу между ЕС и США пока ни к чему не привели.

"ЕК приняла следующее положение: комиссия должна незамедлительно, не позднее 18 мая 2018 года, направить в совет по торговле товарами ВТО письменное уведомление о том, что в отсутствие отрицательного отзыва со стороны совета, союз приостанавливает с 20 июня 2018 года торговое приложение по торговле с США о таможенных льготах на импорт в соответствии с ГАТТ-1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) в отношении товаров, перечисленных в приложении, с тем чтобы обеспечить применение дополнительных таможенных пошлин на импорт этих товаров из США", - говорится в документе, опубликованном в базе данных ЕС.

Предусматривается, что "на первом этапе с 20 июня 2018 года на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная адвалорная пошлина в размере не более 25%".

На втором этапе, с марта 2021 года, "при импорте товаров, перечисленных во втором приложении, может применяться дополнительная адвалорная пошлина в размере 10%, 25%, 35% или 50%".

Документ подписан главой Еврокомиссии 16 мая.

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