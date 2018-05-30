Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Цена нефтяной корзины ОПЕК во вторник, 29 мая, снизилась на $0,46, или примерно на 0,6%, до $72,91 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $73,37 за баррель, следует из материалов на сайте картеля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Напомним, что термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года.

Историческим максимумом для "корзины" картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 года.

Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля. В состав корзины входят следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).