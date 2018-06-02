В Ереване произошло массовое отравление хлором
2 июня 2018 13:21 233
Тринадцать человек госпитализированы в ночь на субботу из гостиницы в Ереване с диагнозом "отравление хлором", сообщили в пресс-службе полиции Армении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Второго июня примерно в 01.30 из медцентра "Св. Григория Просветителя" в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации из одной гостиницы 13 человек с диагнозом "отравление хлором"", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
По данным пресс-службы, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, граждане отравились в бассейне отеля.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, готовятся материалы", - говорится в сообщении.
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