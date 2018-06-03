В Москве стартовала избирательная кампания на выборах мэра
3 июня 2018 13:40 207
Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября опубликовано на сайте Мосгордумы, что означает начало избирательной кампании.
Московская городская дума в субботу на заседании приняла в окончательном чтении постановление о назначении даты выборов мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Они состоятся 9 сентября. Согласно законодательству избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.
Действующий мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника.
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