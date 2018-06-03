В Москве стартовала избирательная кампания на выборах мэра

Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября опубликовано на сайте Мосгордумы, что означает начало избирательной кампании.

Московская городская дума в субботу на заседании приняла в окончательном чтении постановление о назначении даты выборов мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Они состоятся 9 сентября. Согласно законодательству избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.

Действующий мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook