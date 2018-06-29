Россия подала иск в ВТО против пошлин США
29 июня 2018 14:27 127
Глава минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования новых пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий", - сказал Орешкин.
Он пояснил, что причиной иска стали многочисленные нарушения США правил ВТО.
Уточняется, что помимо России иски к США направили Китай, Индия, ЕС, а также Канада, Мексика и Норвегия.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!