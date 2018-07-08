Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии - ВИДЕО
8 июля 2018 18:39 355
В сети размещены кадры избиения женщины в магазине в городе Магасе, расположенном в Ингушетии - инцидент, произошедший 3 июля, попал в объектив камер наблюдения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
На записи видно, как молодой человек вошел в помещение торговой точки и принялся избивать продавщицу, после чего сорвал с нее золотую цепочку и скрылся с места преступления.
Затем грабитель снял с себя кепку и ветровку и выбросил их по дороге.
Как утверждает автор видео, "герой" этого ролика несколько недель назад ограбил ребенка, отобрав у него телефон на улице другого города в Ингушетии - Назрани.
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