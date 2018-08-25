Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марселе - ВИДЕО

25 августа 2018 13:10

Высокоскоростной поезд, следовавший из Парижа в Марсель, сошел с рельсов 24 августа. ЧП произошло, когда состав подъезжал к вокзалу на станции Сен-Чарльз.  В этот момент внутри находились порядка 350 человек, никто из них не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Один из очевидцев в социальных сетях рассказывает, что при подъезде на станцию в вагоне произошел сильный толчок, вещи посыпались с полок, а люди пытались не упасть. Его слова приводит bfmtv.com.

По словам железнодорожников, тяжких последствий в этой аварии удалось избежать, так как поезд двигался на довольно низкой скорости. Причину ЧП сейчас выясняют специалисты.

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Марселе

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