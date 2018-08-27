Как строят современное жилье для оленеводов - ФОТО

В России начали строить современное жилье для оленеводов - мобильные яранги, которые выдерживают экстремальные температуры, сильные ветра и работают на солнечной энергии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Само национальное жилище оленеводов существует уже почти две тысячи лет, и используется до сих пор.

Яранга - традиционное жилище народов Крайнего Севера. Возраст этого жилища более двух тысяч лет - именно столько лет назад, по подсчетам ученых, на Чукотке зародилось оленеводство. Примерно тогда же и появились яранги. Эти жилища исправно служат оленеводам и сейчас.

Внешне яранга конусообразна, либо куполообразна. По своей конструкции это довольно простое сооружение - на деревянный каркас, стянутый ремнями, надевается верх, сделанные из шкур животных, в основном оленей.

Сама яранга внутри делится на зоны. Например, чоттагин - это хозяйственная часть жилища, в ней может быть организован очаг. Полог - это прямоугольный формы жилое помещение внутри яранги, в нем спят, сушат одежду.

Одна из главных особенностей такого жилища - это мобильность. Именно это является основополагающим в жизни оленеводов. Не раз народов Крайнего Севера пытались переселить из яранг, например, в вагончики или утепленные палатки, но успехом эта затея не увенчалась. Поэтому вопрос с жилищем для коренных народов Крайнего Севера до сих пор актуален.

Недавно одна из российских компаний предложила свой вариант современного мобильного жилья для чукотских оленеводов - так появился проект "Яранга 2.0".

Не у всех чукотских оленеводов есть собственное жилье, а если и есть, то это старая яранга, которая передается из поколения в поколение и состоит в основном из шитых шкур из жердей, рассказывает коммерческий директор компании "Скайдом" Денис Селиванов. Именно "Скайдом" - разработчик проекта.

Инициатива решения проблемы была инициирована на уровне правительства Чукотки, и поддержана на федеральном уровне. В этом году по заказу правительства региона были изготовлены две такие яранги.

"Условия работы в тундре и на морском побережье достаточно сложны. Наша задача создать максимально комфортные условия для работников тундры и морских охотников. Считаем, что с появлением в бригадах "Яранги 2.0" условия кардинально изменятся", - отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Перед разработчиком стояло несколько задач. Во-первых, дом должен быстро собираться и разбираться без каких-либо дополнительных приспособлений. Во-вторых, выдерживать экстремальные температуры. Должен быть изготовлен из долговечных материалов, и быть компактным, чтобы ярангу можно было легко уложить в небольшие сани.

В итоге получилась яранга, которая собирается за 40-60 минут. Сама конструкция очень прочная, уверяют разработчики. Например, купольный каркас сделан из влагостойкой фанеры, обработанной специальными средствами, которые позволяют выдерживать холод минус 70-80 градусов.

Тент, который натягивается сверху на конструкцию, изготовлен по принципу куртки: два плотных материала изнутри и снаружи, по середине - толстый слой утепления с фольгой. Яранга может выдержать экстремальные ветровые нагрузки - до 65 м/с.

Плюс - в яранге появились круглые окна. В настоящей чукотской яранге окон нет, единственный способ увидеть свет - это выйти из нее.

Кроме этого, мобильное жилище снабжено ветрогенератором и солнечной панелью. Это значит, что оленеводы могут не возить с собой большой запас топлива. Энергию для зарядки батарей раций и питания электроприборов они смогут получать благодаря ветру и солнцу.

На разработку проекта ушло два месяца, а на производство такого дома тратится 4-5 дней. Обойдется яранга примерно в миллион рублей.

"Можно говорить, что "Яранга 2.0" - средний вариант между домом и палаткой, потому что эта конструкция может выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки, как традиционный дом. Но с другой стороны, она довольно быстро собирается, как палатка", - отмечает Денис Селиванов.

Сами разработчики говорят, что в дальнейшем планируют провести дискуссию и с оленеводами из других регионов. На Восточном экономическом форуме компания планирует подписать соглашение с правительством Чукотки о трехлетней программе поставки таких мобильных жилищ.

"Необходимо понять, что данную разработку мы рассматриваем не только для чукотских оленеводов, потому что это отличная концепция для кемпинга. И уже сейчас к ней проявляют интерес представители из разных стран ЕС, в основном из Франции", - рассказал коммерческий директор компании.

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