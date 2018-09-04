Меркель признала, что переговоры по Brexit могут закончиться провалом
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможность провала переговоров между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из ЕС. Об этом она заявила во вторник во Франкфурте-на-Майне на мероприятии, организованном немецкой фондовой биржей Deutsche Boerse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы не хотим, чтобы эти переговоры закончились провалом, но мы не можем этого и полностью исключать", - приводит слова Меркель агентство DPA. "Мы приложим все силы для достижения результата", - подчеркнула канцлер.
"Мы поставили цель достигнуть взаимопонимания с Великобританией. Разумеется, важно, чтобы эта цель была достигнута при условии, что страна, которая не входит в ЕС, не может иметь такие же права и обязанности, как член ЕС", - отметила Меркель.
Одновременно она утверждала, что правительство ФРГ будет работать над укреплением финансовой площадки во Франкфурте-на-Майне в свете Brexit. "Мы все сделаем для того, чтобы поддержать Гессен (в этой земле расположен Франкфурт-на-Майне - прим. корр. ТАСС), чтобы создать привлекательные рамочные условия", - заверила Меркель.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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