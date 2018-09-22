Папа Франциск заявил, что православные и католики "почти одинаковые"

Папа Римский Франциск убежден, что между православными и католиками практически нет разницы. Об этом понтифик сказал, начиная поездку по Прибалтике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы братья, мы почти одинаковые", - сказал Франциск, его слова приводит ТАСС.

Официальный визит Франциска I в Литву, Латвию и Эстонию состоится впервые в истории. В последний раз глава католической церкви посещал Прибалтику в прошлом веке - Иоанн Павел II побывал в Литве, Латвии и Эстонии в 1993 году.

81-летний понтифик в начале поездки заявил прессе, что предстоящая поездка "будет интересной". "Моя поездка совпадает со столетием независимости ваших наций и, разумеется, посвящена тем, кто в прошлом принес жертвы ради свободы сегодня", - сказал Франциск в распространенном накануне визита видеообращении к жителям стран Балтии.

Апостольское путешествие продлится до 25 сентября. Начался визит Папы в Прибалтику с Литвы, у трапа в аэропорту Вильнюса его встретила президент страны Даля Грибаускайте, одетые в национальные костюмы дети вручили Папе Римскому букет цветов.

В планах Папы - посещение вильнюсского санктуария Матери Божьей Остробрамской, проведение воскресной мессы в Каунасе, почитание памяти жертв Вильнюсского гетто и жертв советского режима. В Риге понтифик проведет экуменическую встречу в Домском кафедральном соборе. В завершение визита Франциск I отслужит мессу на площади Свободы в Таллине.

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