Наводнения во Франции: число жерт растет

15 октября 2018 11:10

Число погибших в результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции выросло до пяти. Об этом сообщил префект департамента Од Ален Тирьон телеканалу BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших без вести.

Одной из жертв стихии стала монахиня в коммуне Виллардоннель. В коммуне Кюксак местный житель получил ранения после обрушения дома.

Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az