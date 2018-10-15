Наводнения во Франции: число жерт растет

Число погибших в результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции выросло до пяти. Об этом сообщил префект департамента Од Ален Тирьон телеканалу BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших без вести.

Одной из жертв стихии стала монахиня в коммуне Виллардоннель. В коммуне Кюксак местный житель получил ранения после обрушения дома.

Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.

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