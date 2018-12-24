В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидец видел, как мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, в сторону витрины ресторана на авеню Луис", - заявила представитель ведомства Ине Ван Вимерс. Она добавила, что на месте инцидента полиция обнаружила следы трех пуль.



Мотив нападения пока неизвестен. Согласно источникам в правоохранительных органах, инцидент не связан с терроризмом, но следствие продолжает изучать все варианты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

