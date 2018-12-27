Во Вьетнаме перевернулась лодка с туристами: есть погибший и пострадавший
27 декабря 2018 11:16 73
Лодка с десятками китайцев перевернулась в море у вьетнамского города Нячанг (провинция Кханьхоа). Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти.
На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.
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