Во Вьетнаме перевернулась лодка с туристами: есть погибший и пострадавший

Лодка с десятками китайцев перевернулась в море у вьетнамского города Нячанг (провинция Кханьхоа). Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти.

На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.

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