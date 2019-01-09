Гибель подростка под колесами поезда попала на камеры - ВИДЕО

Трагедия произошла 6 января днем, когда неподалеку от вокзала города Нукус подросток шел по путям. Машинист поезда Саратов - Ташкент увидел парня и начал подавать звуковые сигналы. Однако он не реагировал, и локомотив, не успев снизить скорость до безопасного уровня, сбил его.

На видео, опубликованном "Эхо Узбекистана" на странице в Facebook, слышно, как машинист после столкновения молился.

Позже выяснилось, что 16-летний парень беспечно шел в наушниках, работающих на полной громкости. От полученных травм он скончался на месте, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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