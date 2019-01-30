Бабушка чуть не стала жертвой проносящегося на большой скорости поезда - ВИДЕО

30 января 2019 14:18

В городе Синьчжу, расположенного на северо-западе Тайваня, бабушке повезло самым невероятным образом. Она решила не ждать приближающийся пассажирский состав и, пересекая переезд, чудом избежала удара, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Остается лишь догадываться, какие эмоции пережили машинисты и сколько седых волос у них появилось на голове.

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Нажмите на видео для просмотра:
Бабушка чуть не стала жертвой проносящегося на большой скорости поезда

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