Полиция канадского города Галифакс подтвердила гибель семерых детей в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов на юге города. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте муниципального правительства Галифакса.

"Региональная полиция Галифакса и пожарная служба подтверждают гибель семи человек в результате инцидента. По имеющимся данным, все погибшие - это дети из одной семьи", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что двое взрослых - женщина и мужчина - сейчас находятся в больнице.

Согласно заявлению, информация о пожаре поступила рано утром по местному времени. Пожар охватил первый и второй этаж дома, пожарным удалось потушить огонь вскоре после прибытия.

Полиция проводит расследование по факту возгорания.