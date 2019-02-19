В Канаде семеро детей погибли в результате пожара
Полиция канадского города Галифакс подтвердила гибель семерых детей в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов на юге города. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте муниципального правительства Галифакса.
"Региональная полиция Галифакса и пожарная служба подтверждают гибель семи человек в результате инцидента. По имеющимся данным, все погибшие - это дети из одной семьи", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что двое взрослых - женщина и мужчина - сейчас находятся в больнице.
Согласно заявлению, информация о пожаре поступила рано утром по местному времени. Пожар охватил первый и второй этаж дома, пожарным удалось потушить огонь вскоре после прибытия.
Полиция проводит расследование по факту возгорания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!