Что подадут на обед Трампу во Вьетнаме?
В правительстве Вьетнама рассказали, что будет в меню на обеде американского президента Дональда Трампа и вьетнамского премьера Нгуен Суан Фука. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Согласно полученной информации, на закуску лидерам подадут спринг-роллы с креветками и свининой и салат из зеленого манго. Основное блюдо будет состоять из медальонов из говяжьей вырезки Вагю с гусиным паштетом и соусом из полусладкого ферментированного черного риса, жареной трески с укропом и куркумой, а также завернутого в листья лотоса клейкого пропаренного риса и пассерованных овощей с чесноком в качестве гарнира.
Уточняется, что на десерт подадут традиционное горячее блюдо вьетнамской кухни из семян лотоса, лонганов и белых древесных грибов с легким сладким соусом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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